Рубенс: Халк — великолепный футболист, он будет долго играть

Полузащитник московского «Динамо» Рубенс высоко отозвался о бывшем нападающем «Зенита» Халке.

«Халк — великолепный игрок и человек. Он профессионал не только в том, что касается работы на поле. Я думаю, что он будет долго играть. Он скромный человек. У него хорошая семья. Он очень много помогал мне. Дал совет. Я желаю ему самого лучшего», — передаёт слова Рубенса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Рубенс является воспитанником «Атлетико Минейро» и впервые в карьере сменил команду. Срок контракта бразильца с российской командой рассчитан до 2030 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 6 млн.