Врач «Динамо» рассказал о проблемах с возвращением Майсторовича в расположение команды

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов заявил, что у защитник команды Милана Майсторовича есть определённые проблемы, которые затрудняют возвращение игрока в расположение команды.

«У Майсторовича есть определённые проблемы, которые не дают возможности начать его эксплуатировать. Постараемся консервативно решить вопросы. Вероятность возвращения в сентябре минимальная. В осеннюю пору должны определиться, что нам с ним делать, тут зависит от решения самого игрока. Надеюсь, мы придём к общему решению», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В минувшем сезоне Майсторович провёл за «Динамо» 11 матчей во всех турнирах и забил один гол. В конце сентября 2024 года игрок получил травму, от которой не восстановился до сих пор.