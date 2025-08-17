«Факел» одержал пять побед в пяти матчах на старте сезона, пропустив один мяч

Воронежский «Факел» обыграл новороссийский «Черноморец» (1:0) в матче 5-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 и таким образом одержал пять побед в пяти матчах на старте сезона.

Отметим, что воронежцы во всех встречах пропустили всего лишь один мяч. Ранее «Факел» победил костромской «Спартак» (1:0), «Уфу» (1:0), саратовский «Сокол» (1:0) и «КАМАЗ» из Набережных Челнов (2:1).

«Факел» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги с 15 очками в пяти матчах. «Черноморец» находится на 16-й строчке, заработав два очка за аналогичное количество игр. 5-й тур завершится завтра, 18 августа, матчем «Торпедо» — «Урал».