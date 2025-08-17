«Факел» одержал пять побед в пяти матчах на старте сезона, пропустив один мяч
Поделиться
Воронежский «Факел» обыграл новороссийский «Черноморец» (1:0) в матче 5-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 и таким образом одержал пять побед в пяти матчах на старте сезона.
Россия — Лига PARI . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
0 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Пуси – 60'
Отметим, что воронежцы во всех встречах пропустили всего лишь один мяч. Ранее «Факел» победил костромской «Спартак» (1:0), «Уфу» (1:0), саратовский «Сокол» (1:0) и «КАМАЗ» из Набережных Челнов (2:1).
«Факел» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги с 15 очками в пяти матчах. «Черноморец» находится на 16-й строчке, заработав два очка за аналогичное количество игр. 5-й тур завершится завтра, 18 августа, матчем «Торпедо» — «Урал».
Комментарии
- 17 августа 2025
-
23:29
-
23:27
-
23:21
-
23:20
-
23:15
-
23:00
-
22:57
-
22:51
-
22:45
-
22:39
-
22:30
-
22:25
-
22:24
-
22:05
-
22:05
-
22:04
-
22:01
-
22:00
-
21:59
-
21:58
-
21:55
-
21:54
-
21:51
-
21:47
-
21:46
-
21:44
-
21:42
-
21:41
-
21:37
-
21:37
-
21:33
-
21:26
-
21:21
-
21:14
-
21:14