Нант — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Футбол Новости

Краснодар — Сочи, результат матча 17 августа 2025, счет 5:1, 5-й тур РПЛ 2025/2026

«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче РПЛ со счётом 5:1, Сперцян оформил дубль
Комментарии

Завершился матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). «Краснодар» одержал победу со счётом 5:1.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Сперцян – 49'     2:0 Сперцян – 62'     2:1 Зиньковский – 65'     3:1 Са – 67'     4:1 Кривцов – 72'     5:1 Волков – 90+3'    
Удаления: нет / Алвес – 47'

В составе «Краснодара» отличились Эдуард Сперцян (дважды), Виктор Са, Никита Кривцов и Гаэтан Перрен. За «Сочи» единственный гол забил Антон Зиньковский. «Сочи» играл в меньшинстве с 47-й минуты после удаления Марсело Алвеса.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков за пять матчей. «Сочи» (1) находится на 15-й строчке. На первом месте располагается московский «Локомотив» (13).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
