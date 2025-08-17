«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче РПЛ со счётом 5:1, Сперцян оформил дубль

Завершился матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). «Краснодар» одержал победу со счётом 5:1.

В составе «Краснодара» отличились Эдуард Сперцян (дважды), Виктор Са, Никита Кривцов и Гаэтан Перрен. За «Сочи» единственный гол забил Антон Зиньковский. «Сочи» играл в меньшинстве с 47-й минуты после удаления Марсело Алвеса.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков за пять матчей. «Сочи» (1) находится на 15-й строчке. На первом месте располагается московский «Локомотив» (13).