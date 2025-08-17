«МЮ» не смог обыграть «Арсенал» в третьем домашнем матче подряд

«Манчестер Юнайтед» со счётом 0:1 проиграл «Арсеналу» в матче 1-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Таким образом, «красные дьяволы» в трёх домашних матчах подряд не могут переиграть «канониров».

В последний раз на данный момент манкунианцы победили дома «Арсенал» в сентябре 2022 года (3:1). В 37-м туре чемпионата Англии сезона-2023/2024 «МЮ» потерпел в этом противостоянии минимальное поражение, в 28-м туре прошлого розыгрыша АПЛ была зафиксирована ничья (1:1), теперь же на старте текущего чемпионата «красные дьяволы» вновь уступили со счётом 0:1.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Фулхэмом», эта игра состоится 24 августа. «Арсенал» 23 августа встретится дома с «Лидс Юнайтед».