Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» не смог обыграть «Арсенал» в третьем домашнем матче подряд

«МЮ» не смог обыграть «Арсенал» в третьем домашнем матче подряд
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» со счётом 0:1 проиграл «Арсеналу» в матче 1-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Таким образом, «красные дьяволы» в трёх домашних матчах подряд не могут переиграть «канониров».

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Калафьори – 13'    

В последний раз на данный момент манкунианцы победили дома «Арсенал» в сентябре 2022 года (3:1). В 37-м туре чемпионата Англии сезона-2023/2024 «МЮ» потерпел в этом противостоянии минимальное поражение, в 28-м туре прошлого розыгрыша АПЛ была зафиксирована ничья (1:1), теперь же на старте текущего чемпионата «красные дьяволы» вновь уступили со счётом 0:1.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Фулхэмом», эта игра состоится 24 августа. «Арсенал» 23 августа встретится дома с «Лидс Юнайтед».

Материалы по теме
«МЮ» выдал шикарный матч с «Арсеналом». Вот только очков не набрал
«МЮ» выдал шикарный матч с «Арсеналом». Вот только очков не набрал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android