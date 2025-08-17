Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты на 17 августа, календарь, таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 17 августа, календарь, таблица
Комментарии

В воскресенье, 17 августа, состоялись четыре матча в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 17 августа:

«Акрон» — «Оренбург» — 1:2;
«Рубин» — «Ростов» — 1:0;
«Динамо» Москва — ЦСКА — 1:3;
«Краснодар» — «Сочи» — 5:1.

По итогам игрового дня первое место в турнирной таблице занимает «Локомотив». У железнодорожников 13 набранных очков в пяти матчах. На второй строчке располагается действующий чемпион страны «Краснодар», у которого 12 очков после пяти встреч. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА, набравший 11 очков.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события понедельника: Синнер против Алькараса, РПЛ, АПЛ и предсезонка клубов КХЛ
Топ-события понедельника: Синнер против Алькараса, РПЛ, АПЛ и предсезонка клубов КХЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android