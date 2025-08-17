Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 17 августа, календарь, таблица

В воскресенье, 17 августа, состоялись четыре матча в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 17 августа:

«Акрон» — «Оренбург» — 1:2;

«Рубин» — «Ростов» — 1:0;

«Динамо» Москва — ЦСКА — 1:3;

«Краснодар» — «Сочи» — 5:1.

По итогам игрового дня первое место в турнирной таблице занимает «Локомотив». У железнодорожников 13 набранных очков в пяти матчах. На второй строчке располагается действующий чемпион страны «Краснодар», у которого 12 очков после пяти встреч. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА, набравший 11 очков.