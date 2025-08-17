«Арсенал» в четвёртый раз подряд стартовал с победы в АПЛ

«Арсенал» со счётом 1:0 переиграл «Манчестер Юнайтед» в матче 1-го тура английской Премьер-лиги. «Канониры» четвёртый сезон чемпионата Англии подряд начинают с победы.

В сезоне-2022/2023 «Арсенал» стартовал с победы над «Кристал Пэлас» (2:0). По итогам той кампании «канониры» заняли второе место.

Сезон-2023/2024 начался для лондонцев с победы над «Ноттингем Форест» (2:1). После 38 туров коллектив снова оказался на втором месте.

В стартовом туре сезона-2024/2025 «Арсенал» переиграл «Вулверхэмптон» (2:0) и вновь занял вторую строчку по итогам чемпионата.

В следующем туре нынешнего чемпионата «Арсенал» 23 августа встретится дома с «Лидс Юнайтед».