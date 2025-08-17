Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» в четвёртый раз подряд стартовал с победы в АПЛ

«Арсенал» в четвёртый раз подряд стартовал с победы в АПЛ
Комментарии

«Арсенал» со счётом 1:0 переиграл «Манчестер Юнайтед» в матче 1-го тура английской Премьер-лиги. «Канониры» четвёртый сезон чемпионата Англии подряд начинают с победы.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Калафьори – 13'    

В сезоне-2022/2023 «Арсенал» стартовал с победы над «Кристал Пэлас» (2:0). По итогам той кампании «канониры» заняли второе место.

Сезон-2023/2024 начался для лондонцев с победы над «Ноттингем Форест» (2:1). После 38 туров коллектив снова оказался на втором месте.

В стартовом туре сезона-2024/2025 «Арсенал» переиграл «Вулверхэмптон» (2:0) и вновь занял вторую строчку по итогам чемпионата.

В следующем туре нынешнего чемпионата «Арсенал» 23 августа встретится дома с «Лидс Юнайтед».

Материалы по теме
«МЮ» выдал шикарный матч с «Арсеналом». Вот только очков не набрал
«МЮ» выдал шикарный матч с «Арсеналом». Вот только очков не набрал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android