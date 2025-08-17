Видео: гол Сперцяна прямым ударом со штрафного в матче «Краснодара» с «Сочи»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян забил красивый гол прямым ударом со штрафного в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Встреча завершилась разгромной победой «быков» со счётом 5:1.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Отметим, что этот гол стал для Сперцяна вторым в этом матче. Ранее хавбек воспользовался неудачной скидкой защитника соперников и поразил ворота «Сочи» из убойной позиции, открыв счёт в матче.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков за пять матчей. «Сочи» с одним очком находится на 15-й строчке. На первом месте располагается московский «Локомотив» (13).