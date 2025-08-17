Скидки
Нант — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Футбол Новости

Атлетик — Севилья: результат матча 17 августа, счет 3:2, 1-й тур Ла Лига 2025/2026

«Атлетик» переиграл «Севилью» в 1-м туре Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 1-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и «Севилья». Победу со счётом 3:2 в этой игре одержала команда из Страны Басков. Встреча прошла на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания).

Испания — Примера . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
3 : 2
Севилья
Севилья
1:0 Уильямс – 36'     2:0 Саннади – 43'     2:1 Лукебакио – 60'     2:2 Агуме – 72'     3:2 Наварро – 81'    

Нико Уильямс на 36-й минуте реализовал пенальти и вывел хозяев поля вперёд. Мароан Саннади на 43-й минуте удвоил преимущество команды. Доди Лукебакио на 60-й минуте отыграл один мяч «Севильи», Люсьен Агуме на 72-й минуте сравнял счёт. Победный гол «Атлетика» на 81-й минуте забил Роберт Наварро.

В следующем туре «Атлетик» 25 августа дома сыграет с «Райо Вальекано», «Севилья» 25 августа на своём поле примет «Хетафе».

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
