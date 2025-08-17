«Атлетик» переиграл «Севилью» в 1-м туре Ла Лиги
Поделиться
Завершился матч 1-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и «Севилья». Победу со счётом 3:2 в этой игре одержала команда из Страны Басков. Встреча прошла на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания).
Испания — Примера . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
3 : 2
Севилья
Севилья
1:0 Уильямс – 36' 2:0 Саннади – 43' 2:1 Лукебакио – 60' 2:2 Агуме – 72' 3:2 Наварро – 81'
Нико Уильямс на 36-й минуте реализовал пенальти и вывел хозяев поля вперёд. Мароан Саннади на 43-й минуте удвоил преимущество команды. Доди Лукебакио на 60-й минуте отыграл один мяч «Севильи», Люсьен Агуме на 72-й минуте сравнял счёт. Победный гол «Атлетика» на 81-й минуте забил Роберт Наварро.
В следующем туре «Атлетик» 25 августа дома сыграет с «Райо Вальекано», «Севилья» 25 августа на своём поле примет «Хетафе».
Материалы по теме
Комментарии
- 17 августа 2025
-
23:29
-
23:27
-
23:21
-
23:20
-
23:15
-
23:00
-
22:57
-
22:51
-
22:45
-
22:39
-
22:30
-
22:25
-
22:24
-
22:05
-
22:05
-
22:04
-
22:01
-
22:00
-
21:59
-
21:58
-
21:55
-
21:54
-
21:51
-
21:47
-
21:46
-
21:44
-
21:42
-
21:41
-
21:37
-
21:37
-
21:33
-
21:26
-
21:21
-
21:14
-
21:14