«Атлетик» переиграл «Севилью» в 1-м туре Ла Лиги

Завершился матч 1-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и «Севилья». Победу со счётом 3:2 в этой игре одержала команда из Страны Басков. Встреча прошла на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания).

Нико Уильямс на 36-й минуте реализовал пенальти и вывел хозяев поля вперёд. Мароан Саннади на 43-й минуте удвоил преимущество команды. Доди Лукебакио на 60-й минуте отыграл один мяч «Севильи», Люсьен Агуме на 72-й минуте сравнял счёт. Победный гол «Атлетика» на 81-й минуте забил Роберт Наварро.

В следующем туре «Атлетик» 25 августа дома сыграет с «Райо Вальекано», «Севилья» 25 августа на своём поле примет «Хетафе».