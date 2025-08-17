Команда Карпина проиграла ЦСКА дома впервые с 2020 года

Московское «Динамо» под руководством главного тренера Валерия Карпина уступило столичному ЦСКА (1:3) в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Данное поражение от армейцев стало первым домашним для 56-летнего специалиста с декабря 2020 года.

Карпин не проигрывал на своём поле ЦСКА с сезона-2020/2021. Тогда «Ростов» под его управлением уступил красно-синим со счётом 1:3 в рамках 19-го тура РПЛ.

Валерий Карпин возглавляет московское «Динамо» с лета текущего года. В первых пяти турах с новым тренером бело-голубые набрали пять очков. В турнирной таблице чемпионата России команда располагается на 12-й строчке.