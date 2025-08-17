Команда Карпина проиграла ЦСКА дома впервые с 2020 года
Московское «Динамо» под руководством главного тренера Валерия Карпина уступило столичному ЦСКА (1:3) в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Данное поражение от армейцев стало первым домашним для 56-летнего специалиста с декабря 2020 года.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13' 0:2 Гаич – 21' 0:3 Кисляк – 42' 1:3 Макаров – 50'
Карпин не проигрывал на своём поле ЦСКА с сезона-2020/2021. Тогда «Ростов» под его управлением уступил красно-синим со счётом 1:3 в рамках 19-го тура РПЛ.
Россия - Премьер-Лига . 19-й тур
17 декабря 2020, четверг. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 2' 0:2 Чалов – 57' 0:3 Чалов – 82' 1:3 Козлов – 90+1'
Валерий Карпин возглавляет московское «Динамо» с лета текущего года. В первых пяти турах с новым тренером бело-голубые набрали пять очков. В турнирной таблице чемпионата России команда располагается на 12-й строчке.
