Главный тренер «Арсенала» Артета высказался о победе над «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче 1-го тура английской Премьер-лиги.

«Очень важный результат в первом матче сезона на «Олд Траффорд». Когда чувствуешь, что команда создаёт что-то особенное, набирает обороты с новым игроком, хочет начать сезон хорошо и добивается победы, я очень рад и горжусь командой.

Победа придаёт импульс и уверенность — две очень важные вещи. Потому что когда знаешь свой уровень в определённых аспектах, чего сегодня, честно говоря, не было, мы всё равно можем найти способ выиграть матч. И команда должна сохранять эту стойкость на протяжении всего сезона, в течение 10 месяцев, в разных условиях», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала».