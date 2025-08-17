Комментатор матча ЮФЛ посоветовал женщине-арбитру идти на кухню

Комментатор матча Юношеской футбольной лиги между «Родиной» и «Зенитом» (1:4) Александр Боярский посоветовал девушке-судье «заниматься своими делами на кухне» после назначенного пенальти в ворота хозяев. В роли главного арбитра встречи выступила Арина Становова.

«Давайте женщины своими делами будут заниматься на кухне. Я не могу уже просто. Каждый раз, как женщину ставят главным арбитром, всегда какие-то смешные вещи начинаются. Ну рожайте вы детей, занимайтесь мужьями», — сказал Боярский во время трансляции матча ЮФЛ.

После 19 туров ЮФЛ-3 (до 16 лет) «Зенит» занимает второе место с 42 очками. «Родина» находится на 15-м месте, у команды 13 очков.