Нант — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Футбол Новости

«Родина» исключила взаимодействие с Боярским, который «отправил» женщину-арбитра на кухню

Комментарии

В «Родине» отреагировали на слова футбольного комментатора Александра Боярского о женщинах. Во время трансляции матча ЮФЛ «Родина» — «Зенит» журналист заявил, что недоволен качеством работы женщин-арбитров, призвав их «рожать детей и заниматься своими делами на кухне».

«Главная цель футбола — объединять людей. Любая дискриминация противоречит этому принципу. Слова комментатора Александра Боярского о женщинах в футболе — неуместны, оскорбительны и в корне расходятся с видением футбольного клуба «Родина».

Клуб исключает взаимодействие с Боярским в будущем. Также «Родина» планирует провести ряд мероприятий, связанных с продвижением женского футбола в России», — говорится в сообщении клубной пресс-службы в телеграм-канале академии и команды МФЛ «Родины».

