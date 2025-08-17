«Сочи» пропустил 15 мячей за пять стартовых матчей РПЛ

«Сочи» проиграл «Краснодару» с разгромным счётом 1:5 в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги и таким образом пропустил уже 15 мячей за пять стартовых игр РПЛ.

После этой встречи «Сочи» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Роберта Морено набрала всего одно очко. Ранее сочинцы проиграли московскому «Локомотиву» (0:3), тольяттинскому «Акрону» (0:4) и казанскому «Рубину» (1:2). Также один матч «Сочи» сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1).

В следующем туре подопечные Морено встретятся с калининградской «Балтикой». Игра состоится 24 августа в Сочи.