Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» пропустил 15 мячей за пять стартовых матчей РПЛ

«Сочи» пропустил 15 мячей за пять стартовых матчей РПЛ
Комментарии

«Сочи» проиграл «Краснодару» с разгромным счётом 1:5 в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги и таким образом пропустил уже 15 мячей за пять стартовых игр РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Сперцян – 49'     2:0 Сперцян – 62'     2:1 Зиньковский – 65'     3:1 Са – 67'     4:1 Кривцов – 72'     5:1 Волков – 90+3'    
Удаления: нет / Алвес – 47'

После этой встречи «Сочи» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Роберта Морено набрала всего одно очко. Ранее сочинцы проиграли московскому «Локомотиву» (0:3), тольяттинскому «Акрону» (0:4) и казанскому «Рубину» (1:2). Также один матч «Сочи» сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1).

В следующем туре подопечные Морено встретятся с калининградской «Балтикой». Игра состоится 24 августа в Сочи.

Материалы по теме
Красивое прощание Сперцяна с «Краснодаром»? Чемпион мучился тайм, но потом разнёс «Сочи»
Видео
Красивое прощание Сперцяна с «Краснодаром»? Чемпион мучился тайм, но потом разнёс «Сочи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android