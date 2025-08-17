«Сочи» пропустил 15 мячей за пять стартовых матчей РПЛ
«Сочи» проиграл «Краснодару» с разгромным счётом 1:5 в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги и таким образом пропустил уже 15 мячей за пять стартовых игр РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Сперцян – 49' 2:0 Сперцян – 62' 2:1 Зиньковский – 65' 3:1 Са – 67' 4:1 Кривцов – 72' 5:1 Волков – 90+3'
Удаления: нет / Алвес – 47'
После этой встречи «Сочи» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Роберта Морено набрала всего одно очко. Ранее сочинцы проиграли московскому «Локомотиву» (0:3), тольяттинскому «Акрону» (0:4) и казанскому «Рубину» (1:2). Также один матч «Сочи» сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1).
В следующем туре подопечные Морено встретятся с калининградской «Балтикой». Игра состоится 24 августа в Сочи.
