Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 17 августа

Сегодня, 17 августа, состоялись четыре матча 5-го тура PARI Первой лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги 17 августа:

«Спартак» Кострома — «Челябинск» — 2:1;

«Волга» — «СКА-Хабаровск» — 1:0;

«Нефтехимик» — «КАМАЗ» — 1:3;

«Черноморец» — «Факел» — 0:1.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набрав 15 очков. На второй строчке располагается екатеринбургский «Урал» (12). На третьем и четвёртом местах находятся «КАМАЗ» и «Спартак» из Костромы соответственно. У данных коллективов по 10 очков.