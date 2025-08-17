Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 17 августа

Сегодня, 17 августа, состоялись четыре матча 5-го тура PARI Первой лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Первой лиги 17 августа:
«Спартак» Кострома — «Челябинск» — 2:1;
«Волга» — «СКА-Хабаровск» — 1:0;
«Нефтехимик» — «КАМАЗ» — 1:3;
«Черноморец» — «Факел» — 0:1.
Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набрав 15 очков. На второй строчке располагается екатеринбургский «Урал» (12). На третьем и четвёртом местах находятся «КАМАЗ» и «Спартак» из Костромы соответственно. У данных коллективов по 10 очков.