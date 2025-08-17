Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 17 августа

Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 17 августа
Комментарии

Сегодня, 17 августа, состоялись четыре матча 5-го тура PARI Первой лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги 17 августа:

«Спартак» Кострома — «Челябинск» — 2:1;
«Волга» — «СКА-Хабаровск» — 1:0;
«Нефтехимик» — «КАМАЗ» — 1:3;
«Черноморец» — «Факел» — 0:1.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набрав 15 очков. На второй строчке располагается екатеринбургский «Урал» (12). На третьем и четвёртом местах находятся «КАМАЗ» и «Спартак» из Костромы соответственно. У данных коллективов по 10 очков.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
«КАМАЗ» обыграл «Нефтехимик» в матче Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android