Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смолов рассказал о переговорах с «Дубай Юнайтед» и поделился желанием пожить в Европе

Смолов рассказал о переговорах с «Дубай Юнайтед» и поделился желанием пожить в Европе
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион России в составе «Краснодара» Фёдор Смолов рассказал, что мог продолжить карьеру в клубе «Дубай Юнайтед» из второй лиги ОАЭ. Напомним, ранее за команду выступал бывший форвард «Спартака» Квинси Промес.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
21 августа 2025, четверг. 17:00 МСК
Авангард К
Курск
Не начался
Broke Boys
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я разговаривал с «Дубай Юнайтед». Во-первых, они в низшем дивизионе. Во-вторых, у них задача выйти. Были переговоры, до конкретики не дошло. В качестве зимовки это хороший вариант. Но год там жить специфически, мне кажется. Были обсуждения с европейскими клубами, честно сказать, год пожить для своего опыта лучше в Европе. В Дубае я и так много раз был», – сказал экс-нападающий «Краснодара» в интервью YouTube-каналу «БроукБойз».

Фёдор Смолов стал свободным агентом летом 2025 года. Его контракт с «быками» истёк в конце прошлого сезона. Ранее сам Смолов подтвердил готовность принять участие в Пути регионов Фонбет Кубка России за медиафутбольный «БроукБойз».

Материалы по теме
Покинули РПЛ и сидят без работы. В списке — Пьянич и экс-игроки сборной России!
Покинули РПЛ и сидят без работы. В списке — Пьянич и экс-игроки сборной России!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android