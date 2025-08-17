Смолов рассказал о переговорах с «Дубай Юнайтед» и поделился желанием пожить в Европе

Чемпион России в составе «Краснодара» Фёдор Смолов рассказал, что мог продолжить карьеру в клубе «Дубай Юнайтед» из второй лиги ОАЭ. Напомним, ранее за команду выступал бывший форвард «Спартака» Квинси Промес.

«Я разговаривал с «Дубай Юнайтед». Во-первых, они в низшем дивизионе. Во-вторых, у них задача выйти. Были переговоры, до конкретики не дошло. В качестве зимовки это хороший вариант. Но год там жить специфически, мне кажется. Были обсуждения с европейскими клубами, честно сказать, год пожить для своего опыта лучше в Европе. В Дубае я и так много раз был», – сказал экс-нападающий «Краснодара» в интервью YouTube-каналу «БроукБойз».

Фёдор Смолов стал свободным агентом летом 2025 года. Его контракт с «быками» истёк в конце прошлого сезона. Ранее сам Смолов подтвердил готовность принять участие в Пути регионов Фонбет Кубка России за медиафутбольный «БроукБойз».