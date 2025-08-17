«ПСЖ» стартовал с минимальной победы над «Нантом» в новом сезоне Лиги 1

Завершился матч 1-го тура чемпионата Франции сезона-2025/2026, в котором встречались «Нант» и «ПСЖ». Команды играли на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном (Метц). Победу одержали гости со счётом 1:0.

Единственный гол на 67-й минуте забил полузащитник «ПСЖ» Витинья. Отметим, что на 77-й минуте нападающий Гонсалу Рамуш смог удвоить преимущество гостей, однако гол был отменён после просмотра VAR.

Российский голкипер парижан Матвей Сафонов остался на эту игру в запасе.

Во 2-м туре «Нант» сыграет на выезде со «Страсбургом» 24 августа, а «ПСЖ» двумя днями ранее примет на своём поле «Анже».