«ПСЖ» стартовал с минимальной победы над «Нантом» в новом сезоне Лиги 1

Нант — ПСЖ, результат матча 17 августа 2025, счет 0:1, 1-й тур Лига 1 2025/2026

Комментарии

Завершился матч 1-го тура чемпионата Франции сезона-2025/2026, в котором встречались «Нант» и «ПСЖ». Команды играли на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном (Метц). Победу одержали гости со счётом 1:0.

Франция — Лига 1 . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Нант
Нант
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Витинья – 67'    

Единственный гол на 67-й минуте забил полузащитник «ПСЖ» Витинья. Отметим, что на 77-й минуте нападающий Гонсалу Рамуш смог удвоить преимущество гостей, однако гол был отменён после просмотра VAR.

Российский голкипер парижан Матвей Сафонов остался на эту игру в запасе.

Во 2-м туре «Нант» сыграет на выезде со «Страсбургом» 24 августа, а «ПСЖ» двумя днями ранее примет на своём поле «Анже».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
