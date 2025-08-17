Артета оценил игру Дьёкереша в дебютном матче за «Арсенал»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об игре форварда Виктора Дьёкереша в дебютном матче за «канониров» в рамках 1-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Сегодня он сделал много очень полезных вещей на поле, я счастлив. Судя по нашему высокому прессингу и ритму, который мы требуем, нам есть над чем поработать. Выезд в Манчестер и победа в первой игре сезона — это очень хорошее начало», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала».

Швед вышел на поле в стартовом составе, однако был заменён первым на 60-й минуте. За 59 минут игры Дьёкереш ни разу не пробил по воротам соперника и не сделал ни одной передачи под удар партнёрам.

Напомним, этим летом «Арсенал» купил нападающего у «Спортинга» почти за € 66 млн. В прошедшем сезоне форвард сыграл 52 матча во всех турнирах, в которых забил 54 гола и сделал 13 результативных передач.