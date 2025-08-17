Лука Модрич дебютировал за «Милан» в официальном матче, выйдя на замену с «Бари»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич дебютировал за «Милан» в официальном матче. Экс-игрок «Реала» появился на поле по ходу матча 1/32 финала Кубка Италии с «Бари». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» (Милан, Италия). На момент написания новости счёт 2:0 в пользу хозяев поля.

Лука Модрич начинал игру на скамейке запасных. Футболист вышел на замену на 66-й минуте вместо американца Кристиана Пулишича.

Модрич перебрался в «Милан» из мадридского «Реала» в летнее трансферное окно. 39-летний игрок заключил с итальянской командой контракт до лета 2026 года с опцией продления на один сезон.