Лука Модрич дебютировал за «Милан» в официальном матче, выйдя на замену с «Бари»

Лука Модрич дебютировал за «Милан» в официальном матче, выйдя на замену с «Бари»
Комментарии

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич дебютировал за «Милан» в официальном матче. Экс-игрок «Реала» появился на поле по ходу матча 1/32 финала Кубка Италии с «Бари». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» (Милан, Италия). На момент написания новости счёт 2:0 в пользу хозяев поля.

Кубок Италии . 1/32 финала
17 августа 2025, воскресенье. 22:15 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 0
Бари
Бари
1:0 Леау – 14'     2:0 Пулишич – 48'    

Лука Модрич начинал игру на скамейке запасных. Футболист вышел на замену на 66-й минуте вместо американца Кристиана Пулишича.

Модрич перебрался в «Милан» из мадридского «Реала» в летнее трансферное окно. 39-летний игрок заключил с итальянской командой контракт до лета 2026 года с опцией продления на один сезон.

