Полузащитник «МЮ» Фернандеш: мы здорово контролировали игру с «Арсеналом»

Полузащитник «МЮ» Фернандеш: мы здорово контролировали игру с «Арсеналом»
Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (0:1).

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Калафьори – 13'    

«Это лишь первая игра в сезоне, и мы не можем говорить сейчас о шаге вперёд. Мы пропустили ранний гол после заготовки соперника, но после этого у «Арсенала» не было опасных моментов. У нас же моментов было много, но мы так и не забили, в следующий раз мы должны лучше этим распоряжаться. Мы здорово контролировали игру и держали мяч.

У нас были определённые эпизоды, но мы не забили, это главный негативный момент дня. Когда вы соприкасаетесь с голкипером, а тот не может прыгнуть — это и становится трудностью, так случилось с Алтаем Байындыром. Мы понимаем, что в Премьер-лиге этому не придаётся особое значение. Даже если бы организовали совещание, на котором бы уведомили, что будут чаще давать свисток в тех случаях, когда игроки блокируют [вратаря] и не смотрят на мяч… Но это проще сказать, чем сделать», — приводит слова Фернандеша ВВС со ссылкой на Sky Sports.

