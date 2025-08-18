Голы Жедсона и Соболева — в видеообзоре матча 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит»
В субботу, 16 августа, состоялся матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и «Зенит». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча закончилась вничью — 2:2.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в группе «Зенита» в социальной сети «ВКонтакте».
Голами в составе красно-белых отметились нападающий Маркиньос и полузащитник Жедсон Фернандеш. За «Зенит» отличились форвард Матео Кассьерра и нападающий Александр Соболев.
После этой встречи «Спартак» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Деяна Станковича набрала пять очков. Сине-бело-голубые заработали шесть и очков и расположились на девятой строчке.
