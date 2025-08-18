Голы Жедсона и Соболева — в видеообзоре матча 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит»

В субботу, 16 августа, состоялся матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и «Зенит». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча закончилась вничью — 2:2.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в группе «Зенита» в социальной сети «ВКонтакте».

Голами в составе красно-белых отметились нападающий Маркиньос и полузащитник Жедсон Фернандеш. За «Зенит» отличились форвард Матео Кассьерра и нападающий Александр Соболев.

После этой встречи «Спартак» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Деяна Станковича набрала пять очков. Сине-бело-голубые заработали шесть и очков и расположились на девятой строчке.