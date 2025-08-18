«Милан» победил «Бари» в Кубке Италии, Леау забил и получил травму

Завершился матч 1/32 финала Кубка Италии между «Миланом» и «Бари». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» (Милан, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Альберто Арена. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

На 14-й минуте форвард Рафаэл Леау открыл счёт ударом головой после подачи защитника Фикайо Томори. На 18-й минуте Леау был заменён из-за травмы. На 48-й минуте вингер Кристиан Пулишич удвоил преимущество «Милана», откликнувшись на передачу нападающего Сантьяго Хименеса. Экс-полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич дебютировал за «Милан», выйдя на замену на 66-й минуте.

Таким образом, «Милан» вышел в 1/16 финала Кубка Италии. Клуб Серии Б «Бари» вылетел из турнира.