Главная Футбол Новости

Эспаньол — Атлетико: результат матча 17 августа, счет 2:1, 1-й тур Ла Лига 2025/2026

«Атлетико» проиграл «Эспаньолу» в матче 1-го тура Ла Лиги, забив первым
Комментарии

Завершился матч 1-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Эспаньол» (Барселона) и «Атлетико» (Мадрид). После финального свистка зафиксирована победа «Эспаньола» со счётом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Стейдж Фронт» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра матча выступил Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания).

Испания — Примера . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
2 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 37'     1:1 Анхель – 73'     2:1 Милья – 84'    

Хулиан Альварес на 37-й минуте открыл счёт в матче и вывел гостей вперёд. Мигель Анхель на 73-й минуте вернул равенство на табло. Победный гол «Эспаньола» на 84-й минуте забил Пере Милья.

В следующем туре «Эспаньол» сыграет в гостях с «Реалом Сосьедад» 24 августа, «Атлетико» 23 августа примет на своём поле «Эльче».

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
«Атлетик» переиграл «Севилью» в 1-м туре Ла Лиги
