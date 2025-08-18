«Атлетико» проиграл «Эспаньолу» в матче 1-го тура Ла Лиги, забив первым

Завершился матч 1-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Эспаньол» (Барселона) и «Атлетико» (Мадрид). После финального свистка зафиксирована победа «Эспаньола» со счётом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Стейдж Фронт» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра матча выступил Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания).

Хулиан Альварес на 37-й минуте открыл счёт в матче и вывел гостей вперёд. Мигель Анхель на 73-й минуте вернул равенство на табло. Победный гол «Эспаньола» на 84-й минуте забил Пере Милья.

В следующем туре «Эспаньол» сыграет в гостях с «Реалом Сосьедад» 24 августа, «Атлетико» 23 августа примет на своём поле «Эльче».