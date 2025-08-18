Мурад Мусаев высказался о возможной замене Эдуарда Сперцяна в «Краснодаре»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о замене полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна в случае его возможного ухода. Ранее сообщалось, что к игроку проявляет интерес выступающий в Чемпионшипе «Саутгемптон».

«Во-первых, он никуда не ушёл ещё. Его будущее в его руках. Мы, конечно, хотим, чтобы он остался и играл здесь ещё долго.

Будем ли мы искать замену? Я не знаю. Сейчас же меняется лимит. На следующий год ужесточается вроде бы. И Эдик как россиянин идёт — не входит в лимит. Мы не думали над этим вопросом, если будет какая-то конкретика, займёмся. Тяжело сейчас. Закрытие трансферного окна. Не могу пока ответить на этот вопрос», — сказал Мусаев на пресс-конференции.