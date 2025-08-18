Экс-защитник «Спартака» Мангаш оформил дубль за «Спортинг» в чемпионате Португалии
Бывший защитник московского «Спартака» Рикарду Мангаш отметился двумя забитыми мячами в матче 2-го тура чемпионата Португалии между «Спортингом» и «Арокой». Команды играли на стадионе «Жозе Алваладе» (Лиссабон, Португалия). Встреча завершилась победой «Спортинга» со счётом 6:0.
Португалия — Примейра . 2-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Спортинг
Лиссабон
Окончен
6 : 0
Арока
Арока
1:0 Мангаш – 20' 2:0 Суарес – 31' 3:0 Тринкан – 45' 4:0 Мангаш – 50' 5:0 Суарес – 62' 6:0 Тринкан – 76'
Удаления: нет / Nandin – 30'
Мангаш отметился забитыми мячами на 20-й и 51-й минутах. Ещё по два гола забили новичок клуба Луис Суарес и экс-игрок «Барселоны» Франсиску Тринкан. У «Ароки» красную карточку на 31-й минуте получил нападающий Дилан Нандин.
Рикарду Мангаш перешёл в «Спортинг» из «Спартака» 6 августа текущего года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 300 тыс.
