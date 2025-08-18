Скидки
«Позорное судейство». Главный тренер «Сочи» — о разгромном поражении от «Краснодара»

«Позорное судейство». Главный тренер «Сочи» — о разгромном поражении от «Краснодара»
Главный тренер «Сочи» Роберт Морено после разгромного поражения от «Краснодара» (1:5) в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги раскритиковал работу главного арбитра встречи Евгения Буланова. Напомним, на 47‑й минуте защитник сочинцев Марсело Алвес получил вторую жёлтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Сперцян – 49'     2:0 Сперцян – 62'     2:1 Зиньковский – 65'     3:1 Са – 67'     4:1 Кривцов – 72'     5:1 Волков – 90+3'    
Удаления: нет / Алвес – 47'

«Я всегда жду и надеюсь, что арбитр будет судить в обе стороны одинаково, но сегодня он судил только в одну сторону, поэтому сегодня было очень позорное судейство. Мы терпели в первом тайме, но во втором нас просто «убили». Не было ни первой карточки, если вспоминать карточку Марсело, ни второй, не было и фола перед голом, когда нам забили со штрафного. Поэтому сложно было что‑то сделать во втором тайме. Когда мы зарабатывали фолы, судья не свистел, можно вспомнить момент с Саулем [Гуарирапой] и многие другие моменты.

Это просто неуважение по отношению к нашему клубу, по отношению к «Сочи». Очень сложно играть, когда судят в одну сторону, против команды, которая и так очень сильная. Конечно же, очень легко так судить в матче против предпоследней команды чемпионата. Я считаю, что над нами сегодня просто смеялись. Я не задавал эти вопросы по ходу матча, потому что меня бы тоже удалили. Если говорить, опять же, об удалении Марсело, то Литвинов был сзади, он мог подстраховать, не понимаю, почему там была показана вторая жёлтая.

Вне зависимости от судейства, вне зависимости от других обстоятельств и других причин, мы всё равно обязательно выберемся из этой ситуации. Мы начали этот матч хорошо, мы могли бы сыграть по‑другому, если бы были одинаковые условия. Мы будем бороться, надеюсь, что в следующих матчах мы сможем прибавить.

Мне хотелось бы, чтобы на ближайшей неделе кто‑нибудь позвонил из судейского комитета и объяснил бы мне, может быть, я что‑то не понимаю, не до конца знаю все тонкости судейского регламента. Хотелось бы, чтобы мне объяснили, опять же, вспоминая эти карточки, и особенно зная, что игрок имеет уже одну карточку, показывать вторую за такое нарушение.

Ребята так же разочарованы и убиты, потому что не понимают, что ещё нужно сделать, чтобы мы получали соответствующее отношение. Я не говорю, что, если бы не эти решения, мы бы обязательно сегодня выиграли. «Краснодар» — очень сильная команда, возможно, на данный момент лучшая в лиге. Но я только лишь прошу одинаковое отношение ко всем, потому что очень легко принимать такие решения, когда вы считаете, что играет маленький клуб, который только что поднялся из Первой лиги. Если будут одинаковые условия, будет легче бороться», — сказал Морено в эфире «Матч ТВ».

