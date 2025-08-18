Голкипер «Арсенала» Райя — о матче с «МЮ»: мы знаем, что не очень хорошо владели мячом

Вратарь «Арсенала» Давид Райя высказался о победе над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче 1-го тура английской Премьер-лиги.

«Это отличное начало с точки зрения набранных очков. С точки зрения того, что нам пришлось приехать на «Олд Траффорд», находясь вдали от дома, набрать три очка и провести «сухой» матч. Но мы знаем, что не очень хорошо владели мячом и допустили много ошибок, так что нам есть над чем работать, но я рад, что мы получили три очка и начали с «сухой» победы.

Мы знаем, как важно быть начеку, когда приезжаешь сюда. Я старалась делать свою работу и помогать команде, и, думаю, мне это удалось.

Это и есть готовность, борьба, дух, который мы все разделяем, когда что-то идёт не по плану и мы совершаем ошибки. Все бегут назад и пытаются помочь товарищу по команде, который допустил ошибку, вернуть мяч и сделать всё правильно. Мы так и поступили, и я думаю, что мы очень, очень хорошо выложились, особенно в последние 10–15 минут, когда они активно атаковали, а мы очень хорошо защищались. Так что это заслуга команды», — приводит слова Райи пресс-служба «Арсенала».