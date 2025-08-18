Рубен Аморим высказался о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Арсенала» в 1-м туре АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об игре своих подопечных в матче 1-го тура английской Премьер-Лиги с лондонским «Арсеналом». Команды встречались на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Победу со счётом 1:0 праздновали гости.

«Я очень горжусь ребятами. Они проявили настоящую смелость во всём, что делали во время игры. Поздравляю с игрой, но не с результатом, потому что мы проиграли дома. Мы, безусловно, заслужили другой результат, и нам нужно двигаться вперёд к следующему матчу. Мы были агрессивнее, чем в прошлом году, мы больше бежали, мы были смелее, мы шли один в один всю игру и прессинговали высоко.

С мячом у нас есть качество, даже когда стадион шумит, мы продолжали играть так, как играем. Мы потеряли меньше мячей в атаке по сравнению с прошлым годом, когда у нас были большие трудности. Самое главное — мы не были скучными. Нам нужно выигрывать матчи, но это была совершенно другая игра, чем в прошлом сезоне», — приводит слова Аморима Sky Sports.