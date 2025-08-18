Сперцян поблагодарил партнёров за свой гол прямым ударом со штрафного в матче с «Сочи»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о победе чёрно-зелёных над «Сочи» (5:1) в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, а также прокомментировал свой гол прямым ударом со штрафного на 62-й минуте.

— Насколько крутой матч получился? Если сравнивать первый и второй тайм, во втором было больше драйва?

— Да. Достаточно тяжёлый матч, особенно первый тайм. «Сочи» хорошая команда, играли очень плотно, особенно в первом тайме. Во втором помогло раннее удаление и быстрый гол. Потом, конечно, хорошо, что они расслабились. Мы продолжали давить, играть и забили ещё.

— Когда забивал со штрафного, сразу три игрока «Краснодара» нагнулись. Это была домашняя заготовка?

— Ну да. Если бы не они, то гола бы не было, — поделился Сперцян в эфире «Матч ТВ».

Эдуард Сперцян оформил дубль в матче с «Сочи». Ещё по голу на свой счёт записали полузащитник Никита Кривцов и нападающий Виктор Са. Воспитанник «Краснодара» Сергей Волков, арендованный «Сочи» у «Зенита», поразил собственные ворота. Единственный гол гостей забил вингер Антон Зиньковский.