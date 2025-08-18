Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сперцян поблагодарил партнёров за свой гол прямым ударом со штрафного в матче с «Сочи»

Сперцян поблагодарил партнёров за свой гол прямым ударом со штрафного в матче с «Сочи»
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о победе чёрно-зелёных над «Сочи» (5:1) в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, а также прокомментировал свой гол прямым ударом со штрафного на 62-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Сперцян – 49'     2:0 Сперцян – 62'     2:1 Зиньковский – 65'     3:1 Са – 67'     4:1 Кривцов – 72'     5:1 Волков – 90+3'    
Удаления: нет / Алвес – 47'

— Насколько крутой матч получился? Если сравнивать первый и второй тайм, во втором было больше драйва?
— Да. Достаточно тяжёлый матч, особенно первый тайм. «Сочи» хорошая команда, играли очень плотно, особенно в первом тайме. Во втором помогло раннее удаление и быстрый гол. Потом, конечно, хорошо, что они расслабились. Мы продолжали давить, играть и забили ещё.

— Когда забивал со штрафного, сразу три игрока «Краснодара» нагнулись. Это была домашняя заготовка?
— Ну да. Если бы не они, то гола бы не было, — поделился Сперцян в эфире «Матч ТВ».

Эдуард Сперцян оформил дубль в матче с «Сочи». Ещё по голу на свой счёт записали полузащитник Никита Кривцов и нападающий Виктор Са. Воспитанник «Краснодара» Сергей Волков, арендованный «Сочи» у «Зенита», поразил собственные ворота. Единственный гол гостей забил вингер Антон Зиньковский.

Материалы по теме
Красивое прощание Сперцяна с «Краснодаром»? Чемпион мучился тайм, но потом разнёс «Сочи»
Видео
Красивое прощание Сперцяна с «Краснодаром»? Чемпион мучился тайм, но потом разнёс «Сочи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android