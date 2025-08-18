Скидки
Цена билетов на матч МЛС с участием Сон Хын Мина выросла в восемь раз — The Korea Times

Цена билетов на матч МЛС с участием Сон Хын Мина выросла в восемь раз — The Korea Times
Цена на билеты на матч МЛС американского клуба «Лос-Анджелес» с «Сан-Диего» выросла в восемь раз. Об этом сообщает издание The Korea Times.

США — Major League Soccer . МЛС
01 сентября 2025, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
Не начался
Сан-Диего
По информации источника, это связано с недавним переходом корейского нападающего Сон Хын Мина. Сообщается, что цена одного билета достигнет стоимости в $ 400.

Также ранее генеральный менеджер американского клуба сообщил, что футболки корейца стали самыми продаваемыми в мире, обогнав джерси португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси и американского баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Напомним, о переходе Сона стало известно 6 августа.

