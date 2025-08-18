Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал победу в матче с «Сочи» со счётом 5:1

Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал победу в матче с «Сочи» со счётом 5:1
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о разгромной победе своих подопечных над «Сочи» в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу «быков».

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Сперцян – 49'     2:0 Сперцян – 62'     2:1 Зиньковский – 65'     3:1 Са – 67'     4:1 Кривцов – 72'     5:1 Волков – 90+3'    
Удаления: нет / Алвес – 47'

«Тяжёлая неделя выдалась, два выездных матча, игра на искусственном поле. Я рад, что мы смогли добиться 100-процентного результата. Это важно, и важно стараться продолжать так же.

По игре. Первый тайм был достаточно сложным, соперник играл компактным блоком, хорошо оказывал давление. У нас были подходы, но необходимо было играть чуть-чуть быстрее, чуть-чуть быстрее менять направление атаки. Во втором тайме удаление, играть стало легче, стало больше свободных зон, вдавили соперника в штрафную. Понравилось, что играли до последней минуты, забили красивые голы, порадовали болельщиков, которых 27 тысяч — очень много, и нам важна поддержка, особенно в таких матчах, как сегодня, когда у соперника только одно очко. И нам важны эмоции от болельщиков, чтобы гнали нас вперёд, потому что любая игра — это три очка, разделять нельзя.

Поэтому сейчас мы довольны, два выходных есть у футболистов, нужно восстановиться, проделана хорошая работа», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

Материалы по теме
Красивое прощание Сперцяна с «Краснодаром»? Чемпион мучился тайм, но потом разнёс «Сочи»
Видео
Красивое прощание Сперцяна с «Краснодаром»? Чемпион мучился тайм, но потом разнёс «Сочи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android