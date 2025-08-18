Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал победу в матче с «Сочи» со счётом 5:1

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о разгромной победе своих подопечных над «Сочи» в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу «быков».

«Тяжёлая неделя выдалась, два выездных матча, игра на искусственном поле. Я рад, что мы смогли добиться 100-процентного результата. Это важно, и важно стараться продолжать так же.

По игре. Первый тайм был достаточно сложным, соперник играл компактным блоком, хорошо оказывал давление. У нас были подходы, но необходимо было играть чуть-чуть быстрее, чуть-чуть быстрее менять направление атаки. Во втором тайме удаление, играть стало легче, стало больше свободных зон, вдавили соперника в штрафную. Понравилось, что играли до последней минуты, забили красивые голы, порадовали болельщиков, которых 27 тысяч — очень много, и нам важна поддержка, особенно в таких матчах, как сегодня, когда у соперника только одно очко. И нам важны эмоции от болельщиков, чтобы гнали нас вперёд, потому что любая игра — это три очка, разделять нельзя.

Поэтому сейчас мы довольны, два выходных есть у футболистов, нужно восстановиться, проделана хорошая работа», — сказал Мусаев на пресс-конференции.