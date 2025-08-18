Скидки
«Зенит» пробил четыре пенальти в первых пяти турах РПЛ, два последних назначил Чистяков

«Зенит» пробил четыре пенальти в первых пяти турах РПЛ, два последних назначил Чистяков
Санкт-петербургский «Зенит» пробил четыре пенальти в пяти стартовых турах Мир Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые являются лидером по этому показателю в сезоне-2025/2026. В 5-м туре со «Спартаком» (2:2) колумбиец Матео Кассьерра не реализовал удар «с точки», но успел на добивание.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

В 3-м туре арбитр Артём Чистяков, который работал и на матче со «Спартаком», назначил пенальти в ворота ЦСКА (1:1), с которого счёт сравнял нападающий Александр Соболев. В 1-м туре с «Ростовом» (2:1) и во 2-м туре с «Рубином» (2:2) уверенно реализовал пенальти вингер сине-бело-голубых Андрей Мостовой.

«Зенит» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Сергея Семака шесть набранных очков. В 6-м туре санкт-петербуржцы сыграют с махачкалинским «Динамо» в субботу, 23 августа.

