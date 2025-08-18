«Зенит» пробил четыре пенальти в первых пяти турах РПЛ, два последних назначил Чистяков

Санкт-петербургский «Зенит» пробил четыре пенальти в пяти стартовых турах Мир Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые являются лидером по этому показателю в сезоне-2025/2026. В 5-м туре со «Спартаком» (2:2) колумбиец Матео Кассьерра не реализовал удар «с точки», но успел на добивание.

В 3-м туре арбитр Артём Чистяков, который работал и на матче со «Спартаком», назначил пенальти в ворота ЦСКА (1:1), с которого счёт сравнял нападающий Александр Соболев. В 1-м туре с «Ростовом» (2:1) и во 2-м туре с «Рубином» (2:2) уверенно реализовал пенальти вингер сине-бело-голубых Андрей Мостовой.

«Зенит» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Сергея Семака шесть набранных очков. В 6-м туре санкт-петербуржцы сыграют с махачкалинским «Динамо» в субботу, 23 августа.