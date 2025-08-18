Илья Забарный поделился эмоциями от дебюта за «ПСЖ» в чемпионате Франции

Защитник «ПСЖ» Илья Забарный поделился эмоциями от дебюта в чемпионате Франции в матче первого тура с «Нантом» (1:0).

«Я чувствую себя отлично. Мне очень понравилось сегодня быть на поле. Был рад провести весь матч и получить удовольствие от игры. Чувствую себя хорошо, мне особенно понравилось работать с мячом. Нужно было сохранять концентрацию, так как соперник пытался играть на контратаках из низкого блока, это немного необычно, но для меня всё прошло хорошо, я получил удовольствие. Я обожаю наших болельщиков, они просто невероятные! Они ни на минуту не прекращают петь и это потрясающе. Слышать их поддержку — большое удовольствие», — приводит слова Забарного официальный сайт «ПСЖ».

Срок действия трудового соглашения Забарного с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до лета 2030 года. «ПСЖ» оформил трансфер игрока за € 63 млн. Ещё € 3 млн могут быть получены «Борнмутом» в качестве бонусов.