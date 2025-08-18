Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «ПСЖ» оценил игру Шевалье и Забарного в первом туре чемпионата Франции

Тренер «ПСЖ» оценил игру Шевалье и Забарного в первом туре чемпионата Франции
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру голкипера Люка Шевалье и защитника Ильи Забарного в матче первого тура чемпионата Франции с «Нантом» (1:0).

Франция — Лига 1 . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Нант
Нант
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Витинья – 67'    

«Игроки, которых мы подписали, принесут много пользы. Шевалье и Забарный сегодня показали очень высокий уровень. Мы их хорошо знаем и считаем, что это футболисты, которые способны улучшить команду. Это лишь первый матч, мы спокойны, уверены и полны оптимизма», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Шевалье и Забарный перешли в «ПСЖ» в летнее трансферное окно. В следующем туре чемпионата Франции «ПСЖ» встретится с «Анже». Матч состоится 22 августа в Париже.

Материалы по теме
Илья Забарный поделился эмоциями от дебюта за «ПСЖ» в чемпионате Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android