Тренер «ПСЖ» оценил игру Шевалье и Забарного в первом туре чемпионата Франции

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру голкипера Люка Шевалье и защитника Ильи Забарного в матче первого тура чемпионата Франции с «Нантом» (1:0).

«Игроки, которых мы подписали, принесут много пользы. Шевалье и Забарный сегодня показали очень высокий уровень. Мы их хорошо знаем и считаем, что это футболисты, которые способны улучшить команду. Это лишь первый матч, мы спокойны, уверены и полны оптимизма», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Шевалье и Забарный перешли в «ПСЖ» в летнее трансферное окно. В следующем туре чемпионата Франции «ПСЖ» встретится с «Анже». Матч состоится 22 августа в Париже.