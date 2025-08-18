Тренер «ПСЖ» оценил игру Шевалье и Забарного в первом туре чемпионата Франции
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру голкипера Люка Шевалье и защитника Ильи Забарного в матче первого тура чемпионата Франции с «Нантом» (1:0).
Франция — Лига 1 . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Нант
Нант
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Витинья – 67'
«Игроки, которых мы подписали, принесут много пользы. Шевалье и Забарный сегодня показали очень высокий уровень. Мы их хорошо знаем и считаем, что это футболисты, которые способны улучшить команду. Это лишь первый матч, мы спокойны, уверены и полны оптимизма», — приводит слова Энрике RMC Sport.
Шевалье и Забарный перешли в «ПСЖ» в летнее трансферное окно. В следующем туре чемпионата Франции «ПСЖ» встретится с «Анже». Матч состоится 22 августа в Париже.
