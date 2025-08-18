Черданцев сравнил игру «Динамо» — ЦСКА с матчем «МЮ» и «Арсенала»

Известный футбольный комментатор и журналист Георгий Черданцев высказался о матче пятого тура Российской Премьер-лиги между московским «Динамо» с ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:1.

«Динамо» — ЦСКА пока лучший матч чемпионата. Если 13-я команда турнира играет так же, как «Динамо» во втором тайме, не говоря уже о ЦСКА в первом, это очень крутой чемпионат!

Я параллельно поглядывал «МЮ» — «Арсенал», ну наш матч объективно лучше по всем показателям, в том числе, как ни странно, по борьбе и, главное, по скоростям. Просто кайфный футбол на «Динамо», —написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Напомним, «Динамо» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. ЦСКа же расположился на третьей строчке.