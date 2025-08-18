Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черданцев сравнил игру «Динамо» — ЦСКА с матчем «МЮ» и «Арсенала»

Черданцев сравнил игру «Динамо» — ЦСКА с матчем «МЮ» и «Арсенала»
Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Георгий Черданцев высказался о матче пятого тура Российской Премьер-лиги между московским «Динамо» с ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:1.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13'     0:2 Гаич – 21'     0:3 Кисляк – 42'     1:3 Макаров – 50'    

«Динамо» — ЦСКА пока лучший матч чемпионата. Если 13-я команда турнира играет так же, как «Динамо» во втором тайме, не говоря уже о ЦСКА в первом, это очень крутой чемпионат!

Я параллельно поглядывал «МЮ» — «Арсенал», ну наш матч объективно лучше по всем показателям, в том числе, как ни странно, по борьбе и, главное, по скоростям. Просто кайфный футбол на «Динамо», —написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Напомним, «Динамо» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. ЦСКа же расположился на третьей строчке.

Материалы по теме
ЦСКА разорвал «Динамо» за тайм! Избежать унижения Карпину помогла двойная ошибка судьи
Видео
ЦСКА разорвал «Динамо» за тайм! Избежать унижения Карпину помогла двойная ошибка судьи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android