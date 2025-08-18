Черданцев сравнил игру «Динамо» — ЦСКА с матчем «МЮ» и «Арсенала»
Известный футбольный комментатор и журналист Георгий Черданцев высказался о матче пятого тура Российской Премьер-лиги между московским «Динамо» с ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:1.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13' 0:2 Гаич – 21' 0:3 Кисляк – 42' 1:3 Макаров – 50'
«Динамо» — ЦСКА пока лучший матч чемпионата. Если 13-я команда турнира играет так же, как «Динамо» во втором тайме, не говоря уже о ЦСКА в первом, это очень крутой чемпионат!
Я параллельно поглядывал «МЮ» — «Арсенал», ну наш матч объективно лучше по всем показателям, в том числе, как ни странно, по борьбе и, главное, по скоростям. Просто кайфный футбол на «Динамо», —написал Черданцев в своём телеграм-канале.
Напомним, «Динамо» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. ЦСКа же расположился на третьей строчке.
