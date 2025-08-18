«Не сработало». Аршавин — о желании «Динамо» выиграть РПЛ с Карпиным после Лички

Заместитель председателя правления футбольного клуба «Зенит» Андрей Аршавин высказался об амбициях московского «Динамо» в этом сезоне и о приглашении Валерия Карпина на роль главного тренера.

«Лучшее — враг хорошего. Вот что сейчас можно сказать про «Динамо». Их прежний тренер Марцел Личка быстро вывел клуб на те позиции, которых, как мне кажется, не ожидали сами руководители динамовского клуба. А когда он их туда вывел, амбиции руководства настолько возросли, что они решили, будто приглашения более сильного тренера им хватит для чемпионства прямо сейчас. Это не сработало», — заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по итогам пяти туров московский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.