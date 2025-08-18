Женская молодёжная команда «Зенита» обыграла «Спартак», дважды забив в добавленное время

Женская команда «Зенита» одержала волевую победу в матче молодёжного первенства России со «Спартаком» со счётом 3:1.

На 70-й минуте «Спартак» открыл счёт после гола Виолетты Кахраманзаде. На 80-й минуте «Зенит» усилиями Вероники Власовой сравнял счёт. На 92-й минуте Александра Алешина вывела «Зенит» вперёд, а на 94-й Софья Гуляева поставила окончательную точку в матче.

Напомним, ранее мужская команда «Зенита» сыграла вничью со «Спартаком» в матче второго тура чемпионата России со счётом 2:2. Клуб из Санкт-Петербурга избежал поражения в меньшинстве после гола нападающего Александра Соболева на 63-й минуте.