Неймар расплакался после поражения «Сантоса» от «Васко да Гама» со счётом 0:6
Нападающий «Сантоса» Неймар расплакался после разгромного поражения «рыб» в домашнем матче 20-го тура бразильской Серии А с командой «Васко да Гама» из Рио-де-Жанейро, за которую выступает известный атакующий хавбек Филипе Коутиньо. Встреча завершилась со счётом 0:6.
Бразилия — Серия А . 20-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Сантос
Сантус
Окончен
0 : 6
Васко да Гама
Рио-де-Жанейро
0:1 Питон – 18' 0:2 Давид – 52' 0:3 Коутиньо – 54' 0:4 Райан – 60' 0:5 Коутиньо – 62' 0:6 Тше Тше – 68'
После окончания матча Неймар остался на поле и долго рыдал, несмотря на попытки его одноклубников успокоить футболиста. Бразилец покинул стадион последним и в слезах.
Отметим, после счёта 0:6 болельщики хозяев повернулись спинами к полю, демонстрируя своё отношение к происходящему. У многих фанатов были футболки именно с Неймаром.
На данный момент «Сантос» идёт на 15-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 21 очко. «Рыбы» находятся в двух очках от зоны вылета.
