Карпин рассказал, как изменилась его жизнь после того, как он возглавил «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос, как изменилась его жизнь после того, как он возглавил столичный клуб.
— Два месяца вы уже в «Динамо». Как за это время изменилась ваша жизнь?
— По сравнению с «Ростовом» не очень изменилась. Единственное — стало меньше выездов. То есть стали меньше времени проводить в автобусах и самолетах. Это позитив, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
Напомним, Карпин покинул «Ростов» в феврале 2025 года перед стартом весенней части РПЛ. Летом тренер подписал контрактное соглашение с московским «Динамо».
После пяти туров чемпионата России «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице, записав в свой актив пять очков. В следующем туре команда сыграет с «Пари НН».