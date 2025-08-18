Скидки
Черданцев прокомментировал спорный эпизод с неназначенным пенальти в матче «Динамо» — ЦСКА

Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Георгий Черданцев отреагировал на решение судьи Кирилла Левникова не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. На 55-й минуте VAR позвал главного арбитра к монитору, судья назначил удар от ворот. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу армейцев.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13'     0:2 Гаич – 21'     0:3 Кисляк – 42'     1:3 Макаров – 50'    

«Как я это понимаю: пенальти. Макаров да, пытается играть в мяч, но по нему не попал, а попал по ноге Алвесу», —написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Напомним, в эпизоде на 55-й минуте полузащитник бело-голубых Денис Макаров совершил контакт с ногой бразильского хавбека красно-синих Матеуса Алвеса во время розыгрыша углового.

