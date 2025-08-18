Скидки
Аршавин назвал главные проблемы «Динамо» при Карпине

Аршавин назвал главные проблемы «Динамо» при Карпине
Заместитель председателя правления футбольного клуба «Зенит» Андрей Аршавин высказался о проблемах московского «Динамо» в сезоне-2025/2026 после приглашения Валерия Карпина на роль главного тренера.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13'     0:2 Гаич – 21'     0:3 Кисляк – 42'     1:3 Макаров – 50'    

«В чём сейчас проблема «Динамо»? У них во всём проблемы. Дыры в защите, среди прочего, но есть и кадровые, и игровые трудности. От игры Лички они ушли, а к игре «Ростова» Карпина ещё не пришли», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Карпин сменил чешского специалиста Марцела Личку в летнее межсезонье. В текущем сезоне РПЛ бело-голубые занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав пять очков после пяти туров.

