Аршавин назвал главные проблемы «Динамо» при Карпине

Заместитель председателя правления футбольного клуба «Зенит» Андрей Аршавин высказался о проблемах московского «Динамо» в сезоне-2025/2026 после приглашения Валерия Карпина на роль главного тренера.

«В чём сейчас проблема «Динамо»? У них во всём проблемы. Дыры в защите, среди прочего, но есть и кадровые, и игровые трудности. От игры Лички они ушли, а к игре «Ростова» Карпина ещё не пришли», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Карпин сменил чешского специалиста Марцела Личку в летнее межсезонье. В текущем сезоне РПЛ бело-голубые занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав пять очков после пяти туров.