«Что вообще происходит?». Геннадий Орлов – об игре «Зенита» на старте сезона РПЛ

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался об игре «Зенита» после ничьей команды в матче пятого тура чемпионата России со «Спартаком» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Зенит» меня поражает. Какая же медленная игра! На дворе уже пятый тур, но где командные скорости-то?! Что вообще происходит? Мне кажется, Семак мог бы произвести больше перестановок в составе. Имею в виду Жерсона. Ну не двигается он так, как это делал на клубном чемпионате мира. Не тот КПД! А Сергей Богданыч вновь включил его в стартовый состав. Не знаю… С такой игрой о чемпионстве можно забыть… Как вы собираетесь побеждать?» — приводит слова Орлова «Спорт-экспресс».

На данный момент «Зенит» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив шесть очков. За пять туров команда одержала одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

В следующем туре «Зенит» встретится с махачкалинским «Динамо». Матч состоится 23 августа.

