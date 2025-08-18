Луис Энрике назвал основное условие для игроков, чтобы стать частью «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о важности мотивации и готовности игроков для достижения успеха в команде, назвав главное условие для футболистов, которые хотят стать частью французского гранда.

«Для того чтобы выигрывать трофеи и достигать успехов, как в прошлом году, нам необходимы все игроки, которые будут очень мотивированы и полностью готовы. Это основное условие для того, чтобы стать частью «ПСЖ». Я постараюсь продолжать в том же духе. Однако для достижения амбициозных целей нужно вносить изменения. С новыми футболистами, которых мы подписали, у нас есть возможность расширить наши варианты. Наша ментальность заключается в том, чтобы выходить за пределы зоны комфорта. Мы будем стремиться к улучшению», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, в минувшем сезоне «ПСЖ» завоевал четыре трофея: чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов. Кроме того, парижане добрались до финала клубного чемпионата мира. В нынешней кампании подопечные Энрике взяли Суперкубок УЕФА.

Отметим, летом команды пополнили защитник Илья Забарный и два голкипера: Люка Шевалье и Ренато Марин.