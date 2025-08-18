Илья Забарный рассказал о своей адаптации в «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Илья Забарный, который дебютировал за клуб в матче первого тура чемпионата Франции с «Нантом» (1:0), рассказал о своей адаптации в команде.

«Здесь всё по-другому, по сравнению с моим предыдущим клубом, но мне нравится играть в командах, которые владеют мячом. Я получил огромное удовольствие, чувствовал себя достаточно комфортно. Я пока не так давно знаком со своими партнёрами по команде, но здесь есть невероятные игроки. Для меня этот трансфер был долгим процессом, и я счастлив, что оказался здесь. Все стараются создать для меня лучшие условия, всё складывается отлично», — приводит слова Забарного L'Équipe.

Забарный перешёл в «ПСЖ» и «Борнмута» в летнее трансферное окно. Срок действия трудового соглашения Забарного с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до лета 2030 года.