Диего Симеоне назвал причину неожиданного поражения «Атлетико» в стартовом матче Ла Лиги

Диего Симеоне назвал причину неожиданного поражения «Атлетико» в стартовом матче Ла Лиги
Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о неожиданном поражении своей команды в матче 1-го тура испанской Ла Лиги с «Эспаньолом» из Барселоны. Встреча завершилась со счётом 1:2, но по ходу игры красно-белые вели в счёте.

Испания — Примера . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
2 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 37'     1:1 Анхель – 73'     2:1 Милья – 84'    

«Матч мы проиграли, и, прежде всего, нам больно от результата. Но, начиная сезон, мне нужно опираться на те хорошие вещи, которые были видны. Нам нужно больше реализма в атаке: у Хулиана был шанс после хорошей командной комбинации — мог быть гол. Футбол удивителен: у них была стандартная ситуация, с которой сравняли, а сразу после этого пришёл второй гол, и вы уходите в ноль.

Причина поражения? Тут всё и так видно. Соперник хорошо использовал свои моменты: сначала со стандарта, затем тот самый 2:1, который нам сильно навредил и лишил шансов на победу или ничью. Это часть пути. Нам больно от такого результата, но он поможет нам улучшиться и расти. Я остаюсь при всем хорошем, что сделал коллектив. Будем работать над исправлением допущенных ошибок», — приводит слова Симеоне испанское издание AS.

На данный момент подопечные Симеоне занимают 16-е место в Ла Лиге. У мадридской команды нет набранных очков. «Попугаи» идут на шестой строчке с тремя очками.

Комментарии
Новости. Футбол
