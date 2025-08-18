Диего Симеоне назвал причину неожиданного поражения «Атлетико» в стартовом матче Ла Лиги

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о неожиданном поражении своей команды в матче 1-го тура испанской Ла Лиги с «Эспаньолом» из Барселоны. Встреча завершилась со счётом 1:2, но по ходу игры красно-белые вели в счёте.

«Матч мы проиграли, и, прежде всего, нам больно от результата. Но, начиная сезон, мне нужно опираться на те хорошие вещи, которые были видны. Нам нужно больше реализма в атаке: у Хулиана был шанс после хорошей командной комбинации — мог быть гол. Футбол удивителен: у них была стандартная ситуация, с которой сравняли, а сразу после этого пришёл второй гол, и вы уходите в ноль.

Причина поражения? Тут всё и так видно. Соперник хорошо использовал свои моменты: сначала со стандарта, затем тот самый 2:1, который нам сильно навредил и лишил шансов на победу или ничью. Это часть пути. Нам больно от такого результата, но он поможет нам улучшиться и расти. Я остаюсь при всем хорошем, что сделал коллектив. Будем работать над исправлением допущенных ошибок», — приводит слова Симеоне испанское издание AS.

На данный момент подопечные Симеоне занимают 16-е место в Ла Лиге. У мадридской команды нет набранных очков. «Попугаи» идут на шестой строчке с тремя очками.