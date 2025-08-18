Аршавин высказался о возможном переходе Сперцяна из «Краснодара» в «Саутгемптон»

Бывший футболист «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался о перспективе возможного перехода атакующего полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон».

«Понимаю тех, кто говорит, что Сперцяну не нужно ехать в Чемпионшип. Да, там футбол попроще, а Сперцян всё‑таки отличается мастеровитостью. Тем не менее, Англия есть Англия. Пусть сам Сперцян выбирает, куда он хочет ехать. «Саутгемптон» — нормальная команда. Оттуда всегда хорошо продают футболистов, делают хорошие трансферы. Что касается АПЛ, то, опять же, надо знать позицию Сперцяна. Может, Сперцян вообще не хочет закрепляться в АПЛ, а хочет перейти в Испанию, где футбол помягче», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Сперцян согласовал условия контракта с годовым окладом € 1,9 млн, который будет увеличен в случае, если «святые» поднимутся в английскую Премьер‑лигу. В недавнем интервью сам футболист охарактеризовал предложение от английского клуба как «серьёзное».