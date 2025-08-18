Сперцян ответил на вопрос о возможном уходе из «Краснодара»

Атакующий полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мыслями потенциальном уходе из стана «быков». Ранее сообщалось, что переговоры между «Саутгемптоном» и «Краснодаром» по переходу армянина продвигаются успешно.

«Я пока тут играю, как видите. Ещё есть время, посмотрим, что будет», — сказал Сперцян в эфире «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что Сперцян согласовал условия контракта с зарплатой € 1,9 млн в год с повышением в случае выхода «святых» в английскую Премьер‑лигу.

Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». В составе основной команды он провёл 148 матчей во всех турнирах, забил 45 мячей и отдал 35 результативных передач. В минувшем сезоне армянский футболист выиграл с клубом чемпионат России.