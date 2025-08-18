Генич оценил победу ЦСКА в матче с «Динамо» в РПЛ
Поделиться
Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о матче пятого тура чемпионата России, в котором ЦСКА обыграл «Динамо». Встреча завершилась победой «армейцев» со счётом 3:1.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13' 0:2 Гаич – 21' 0:3 Кисляк – 42' 1:3 Макаров – 50'
«ЦСКА в полнейшем порядке! Классная игра», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.
«Динамо» под руководством Валерия Карпина заработало пять очков и располагается на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, который возглавляет Фабио Челестини, набрал 11 очков и поднялся на вторую строчку.
В следующем туре чемпионата России «Динамо» сыграет с «Пари НН», а ЦСКА встретится с «Акроном». Матчи пройдут 23 и 24 августа соответственно.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 августа 2025
-
04:06
-
04:02
-
04:01
-
03:53
-
03:50
-
03:40
-
03:21
-
03:21
-
03:06
-
02:59
-
02:54
-
02:41
-
02:38
-
02:13
-
02:05
-
01:49
-
01:39
-
01:32
-
01:27
-
01:20
-
01:13
-
00:55
-
00:48
-
00:43
-
00:30
-
00:30
-
00:27
-
00:18
-
00:16
-
00:12
-
00:10
- 17 августа 2025
-
23:55
-
23:54
-
23:44
-
23:43