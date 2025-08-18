Скидки
Генич оценил победу ЦСКА в матче с «Динамо» в РПЛ

Генич оценил победу ЦСКА в матче с «Динамо» в РПЛ
Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о матче пятого тура чемпионата России, в котором ЦСКА обыграл «Динамо». Встреча завершилась победой «армейцев» со счётом 3:1.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13'     0:2 Гаич – 21'     0:3 Кисляк – 42'     1:3 Макаров – 50'    

«ЦСКА в полнейшем порядке! Классная игра», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.

«Динамо» под руководством Валерия Карпина заработало пять очков и располагается на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, который возглавляет Фабио Челестини, набрал 11 очков и поднялся на вторую строчку.

В следующем туре чемпионата России «Динамо» сыграет с «Пари НН», а ЦСКА встретится с «Акроном». Матчи пройдут 23 и 24 августа соответственно.

