Генич оценил победу ЦСКА в матче с «Динамо» в РПЛ

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о матче пятого тура чемпионата России, в котором ЦСКА обыграл «Динамо». Встреча завершилась победой «армейцев» со счётом 3:1.

«ЦСКА в полнейшем порядке! Классная игра», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.

«Динамо» под руководством Валерия Карпина заработало пять очков и располагается на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, который возглавляет Фабио Челестини, набрал 11 очков и поднялся на вторую строчку.

В следующем туре чемпионата России «Динамо» сыграет с «Пари НН», а ЦСКА встретится с «Акроном». Матчи пройдут 23 и 24 августа соответственно.