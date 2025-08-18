Тренер «МЮ» поддержал голкипера Байындыра после пропущенного гола в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим встал на защиту турецкого голкипера Алтая Байындыра после пропущенного гола в матче первого тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (0:1). Перед голом на 13-й минуте во время подачи углового защитник лондонского клуба Вильям Салиба поставил корпус вратарю «МЮ» и немного толкнул его руку, из-за чего вратарь не смог нормально выбить мяч.

«С «Арсеналом». Алтай сыграл потрясающе. Я рассматриваю все варианты, чтобы выбрать одного или другого голкипера. Когда вратаря толкают таким образом, он должен использовать руки, чтобы поймать мяч, а не толкать игроков. Или, если он решает толкать игроков и пропустить мяч мимо — тогда это должно быть позволено, и мы тоже должны делать так же. Он выбрал сыграть на мяч, значит, не может защитить себя», — приводит слова Аморима Goal.

В следующем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Фулхэмом».