Эдуард Сперцян повторил рекорд Халка по голам со штрафных в РПЛ

Комментарии

Атакующий полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян забил прямым ударом со штрафного в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (5:1) и повторил рекорд Халка и Александра Алиева* по этому показателю в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Сперцян – 49'     2:0 Сперцян – 62'     2:1 Зиньковский – 65'     3:1 Са – 67'     4:1 Кривцов – 72'     5:1 Волков – 90+3'    
Удаления: нет / Алвес – 47'

По информации источника, в активе Сперцяна теперь семь забитых мячей прямым ударом со штрафного в РПЛ. Столько же у Халка («Зенит») и Алиева* («Локомотив» и «Анжи») за период карьеры в чемпионате России. Отмечается, что никто не забивал в РПЛ больше за время сбора статистики (с 2009 года).

Сперцян — выпускник академии «Краснодара». За основную команду он сыграл 151 матч во всех турнирах, отличившись 48 голами и 36 результативными передачами. В прошлом сезоне армянский футболист стал чемпионом России вместе с клубом.

* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

