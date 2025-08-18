Эдуард Сперцян повторил рекорд Халка по голам со штрафных в РПЛ

Атакующий полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян забил прямым ударом со штрафного в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (5:1) и повторил рекорд Халка и Александра Алиева* по этому показателю в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает Opta Sports.
По информации источника, в активе Сперцяна теперь семь забитых мячей прямым ударом со штрафного в РПЛ. Столько же у Халка («Зенит») и Алиева* («Локомотив» и «Анжи») за период карьеры в чемпионате России. Отмечается, что никто не забивал в РПЛ больше за время сбора статистики (с 2009 года).
Сперцян — выпускник академии «Краснодара». За основную команду он сыграл 151 матч во всех турнирах, отличившись 48 голами и 36 результативными передачами. В прошлом сезоне армянский футболист стал чемпионом России вместе с клубом.
* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
